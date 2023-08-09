الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن فى حادث تصادم بشبين القناطر

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه، بسبب حادث تصادم  دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص- مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص- مسطرد ووجود متوفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة "ك ج س"، 26 سنة، وسيارة نصف نقل بسبب السرعة.

أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

مواطن حادث تصادم دراجة نارية سيارة طريق الخصوص – مسطرد مركز شرطة شبين القناطر المستشفى النيابة مديرية أمن القليوبية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مفاجأة من "التعليم" حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟