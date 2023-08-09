مصرع مواطن فى حادث تصادم بشبين القناطر

لقى مواطن مصرعه، بسبب حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص- مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص- مسطرد ووجود متوفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة "ك ج س"، 26 سنة، وسيارة نصف نقل بسبب السرعة.

أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.