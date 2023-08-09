الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تناقش تحسين واستدامة الموارد الوراثية الحيوانية بالمنطقة

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الزراعية

عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية الاجتماع السادس للشبكة العربية للموارد الوراثية لحيوانات الأغذية والزراعة وذلك من خلال تقنية التواصل المرئي (زووم)، وبمشاركة 25 من الخبراء المختصين في مجال الموارد الوراثية الحيوانية ومنسقي الشبكة في الدول العربية وخبراء وباحثين من المؤسسات العلمية والبحثية في المجال بالإضافة إلى خبراء المنظمة المختصين.

وناقش الاجتماع الحالة الراهنة لبرامج التحسين الوراثي وحفظ الموارد الوراثية الحيوانية في الدول العربية، والتجارب الناجحة في بعض الدول العربية وأهم المعوقات والمشاكل التي تواجه برامج تحسين واستدامة الموارد الوراثية الحيوانية في المنطقة، وكذلك الوقوف على مخرجات الاجتماع الـ 12 الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مطلع العام الحالي وأهميته للمنطقة العربية، وصولا إلى عدد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الجهود العربية في حفظ وصون الموارد الوراثية الحيوانية في الدول العربية.

المنظمة العربية للتنمية استدامة الموارد الوراثية المؤسسات العلمية الدول العربية الوراثية

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