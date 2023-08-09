الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير يستعرض برنامج الشراكة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»

منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، برنامج الشراكة القطرية بين مصر و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة خلال الشهر الجاري. 

توسيع حافظة التعاون التقني 

توسعت حافظة التعاون التقني منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى 18 مشروعًا على المستوى القطري وخمسة مشاريع إقليمية تدعم مصر، بميزانية إجمالية تقدر بنحو 45 مليون دولار، وفي مجال الهيدروجين الأخضر، يستمر التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص. 

وفي مجال تركيز برنامج الشراكة القطرية "المدن الذكية والمجمعات الصناعية الإيكولوجية"، بدأ البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الإيكولوجية في مصر، من خلال تقديم المساعدة التقنية لمنطقتين صناعيتين كنماذج تجريبيية لمفهوم المنطقة الصناعية الإيكولوجية. 

وخلال عام 2022، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، و ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، بدعم من اليونيدو، وسيكون المنتدى منصة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لأصحاب المصلحة المتعددين لتسهيل استخدام الهيدروجين المتجدد من أجل إزالة الكربون من الصناعة وتحديد أدوات تجارة الهيدروجين المتجدد عبر الحدود بين البلدان النامية والمتقدمة. 

زيادة توسع شراكات برنامج الشراكة القطرية 

توسعت شراكات برنامج الشراكة القطرية مع كيانات مثل البنك المركزي المصري، ومركز تحديث الصناعة، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، ومصرف التصدير والاستيراد الأفريقي، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، بسبل منها تطوير مشاريع جديدة. 

وانضمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى فريق عمل الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والتكنولوجيا، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، بغرض تسخير التكنولوجيات الحديثة من أجل التنمية المستدامة وتقديم الدعم في مجال برنامج الشراكات القطرية المتعلق بتعميم الثورة الصناعية الرابعة.

الشراكة القطرية مصر منظمة الأمم المتحدة اليونيدو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

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