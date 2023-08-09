محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، الدكتور الخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان بمصر، وذلك في إطار العلاقات المصرية الأذربيجانية والتآخي بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجاية، وذلك في زيارة ودية بديوان عام المحافظة.

وناقش الطرفان خلالها توطيد العلاقات وتبادل الأنشطة الثقافية والإقتصادية والصناعية بين البلدين وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأذرية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات،

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة وسفارة أذربيجان وذلك فى إطار اتفاقية التآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير، مؤكدًا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام المقبلة، كما أن هناك اهتمام كبير بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية لتكون جاهزة في أي وقت لاستقبال الزائرين، وتحرص المحافظة على المشاركة في جميع احتفالات السفارة الأذربيجانية سواء في المحافظة أو خارجها كما تهتم المحافظة بتطوير مدرسة مهربان عليفيا بالعبور وتدرس تعليم اللغة الآذرية بها وقد أبدي السيد السفير استعداده لدراسة عمل رحلات لبعض الطلاب والمدرسين لزيارة دولة أذربيجان للتعريف بالمعالم السياحية كجانب من تبادل الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وأعرب سفير أذربيجان عن سعادته وحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة، مقدمًا للمحافظ الدعوة لزيارة دولة أذربيجان في زيارة رسمية مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الطرق وإنشاء شبكة طرق قومية لتسهيل حركة المواصلات، مشيرًا أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخية تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان ومصر، حيث تم التآخي بين محافظتي أبشرون والقليوبية منذ عام ٢٠٠٧.