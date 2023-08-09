الأزهرى: لا تكره ولا تظلم وكُن كريمًا.. واحذر قطيعة الرحم

شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في احتفال الزعامة الحسينية بمولد الشيخ علي المنصوراوي في أسوان.

وقال الأزهري إن الشيخ علي المنصوراوي رحمه الله عاش يملأ النفوس طهرًا وشرفًا وتزكية وعبادة ومحبة، مضيفًا: قضى عمره أيضًا يعلم الناس كيف يكون الكرم، وكان أجود الناس.

ووجه الأزهري حديثه للحضور قائلًا: كن كريمًا مع الناس في كل شيء، وليس الكرم في المال والإنفاق، بل هذا أقل وأصغر صور الكرم، الكرم الأكبر كرم الخلق.

وأكمل: "خليك طويل البال، اعفُ عمن أساء إليك، خليك صاحب صفح وتسامح، لا تكره ولا تظلم، لا تسرق ولا تشتم ولا تسب أحدًا ولا تقطع الرحم، ولا تقصر مع أبيك وأمك، ولا تكذب، وخليك كريم مع جارك.. حينئذٍ ستكون في أعلى صور الكرم".

ودعا الدكتور أسامة الأزهري في نهاية حديثه لمصر وشعبها وجيشها بالأمن والأمان والاستقرار البركة والنور والحفظ الجميل والعطاء الوفير.