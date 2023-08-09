حقيقة إقالة الجهاز الطبي للزمالك بسبب تفاقم إصابات شلبي والونش وأوباما

‏أشارت أصابع الاتهام إلى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد تفاقم إصابات نجوم الفريق الثلاثة الكبار محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي ويوسف أوباما العائد من الإعارة من نادي الحزم السعودي، وأصبح في حكم المؤكد أن تستمر إصابات اللاعبين لمدة شهر ولن يلحق اللاعبون الثلاثة بفترة الإعداد وتجمع الفريق يوم 25 أغسطس الجاري إستعدادا الموسم الجديد.

وقالت مصادر بنادي الزمالك لـ"الدستور"، إن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى غضبه بسبب غموض إصابات اللاعبين الثلاثة وهدد بإقالة الجهاز الطبي بسبب تفاقم أزمة غياب اللاعبين الثلاثة المصابين وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود موعد محدد لعودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات واللحاق بهم في فترة الإعداد لتجهيزهم للبدء للاعتماد عليهم كعناصر اساسية بالموسم الجديد.

وكشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن موقف اللاعبين الثلاثة، مؤكدا أنهم ينفذون البرامج العلاجية بنجاح ولا توجد أية مشاكل أو أزمات كما يردد البعض، وأن الجهاز الفني بقيادة أوسوريو يتابع الحالات مع الجهاز الطبي وبمتابعة عبدالواحد السيد مدير الكرة ولا توجد أي مشاكل نهائيا.

وأوضح محمد أسامة أن محمود حمدي الونش انتهى من فترة العلاج بسلام ويقوم حاليا بعمل التأهيل البدني، وتقرر سفره إلى دولة الإمارات لبدء مرحلة التأهيل البدني، موضحا أن سفر اللاعب للإمارات لا يعني أن هناك تفاقم في الإصابة وأن مدة العلاج ستكون أطول، ولكن تم اختيار مركز تأهيل بالإمارات باعتباره واحد من أفضل مراكز التأهيل في العالم.

‏ومن المقرر أن ينهي الونش فترة التأهيل في الإمارات ويلحق بفترة الإعداد مع الفريق.

‏وأضاف الدكتور محمد أسامة أن إصابة يوسف أوباما العائد من الإعارة من نادي الحزم السعودي هي عبارة عن شد في العضلة الأمامية وتم وضع برنامج العلاج التأهيل لن يستمر أكثر من 4 أسابيع وسيلحق بالفريق في فترة الإعداد ويكون تحت أمر الجهاز الفني وتنفيذ البرنامج الفني.

‏وحول موقف مصطفى شلبي، قال الدكتور محمد أسامة إن شلبي كان يعاني من كسر في مشط القدم وتم فك الجبس وسيتم عمل أشعة جديدة للتأكد من صحة التئام الكسر حتى يتم وضع برنامج تأهيل قوي وفقا لحالته تماما حتى لا يحدث خطأ يؤدي لتفاقم الإصابة.

‏وأوضح الدكتور محمد أسامة، أن الجهاز الفني بقيادة أوسوريو يتابع مع الجهاز الطبي حالة النجوم الثلاثة ولديهم ثقة في عودة اللاعبين سريعا إلى الملاعب ولا يوجد أي مشكلة كما يردد البعض.