الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تعزيز دور الأحزاب السياسية أمر ضرورى

خلال صالون التنسيقية
خلال صالون التنسيقية

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: "إن الحياة الحزبية في مصر الآن، كل حزب لديه مرجعية سياسية يطرح حلولًا في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فمثلًا هناك أحزاب يسارية وكذلك اليمين نفسه، وكان كل تيار منقسمًا بداخله، لذلك من هنا يمكن القول إنه كان من الأهمية حلحلة الحياة الحزبية، عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني".

وأضاف الطماوي، خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، قائلًا: "جزء من مشاكلنا أننا نعرفها ونضع لها حلولًا، بعد أحداث يناير انتشرت أعداد الأحزاب السياسية وبعد أن تمت بالإخطار وصلنا إلى مرحلة وجود أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية".

وأوضح الطماوي أنه مؤخرًا بعد ثورة 30 يونيو أصبح للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج و6 فئات حصلت على إنجازات غير عادية في الفترة الماضية من خلال المساحات المشتركة بين كل المشاركين.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتفعيل الحوكمة وتداول السلطة داخل بعض الأحزاب السياسية كما ينادون بها. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

النائب ايهاب الطماوي لجنة الأحزاب السياسية الحوار الوطنى الحياة الحزبية أحزاب يسارية

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