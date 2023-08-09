الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب الجانبي الضموري والأعراض والعلاج

التصلب الجانبي الضموري
التصلب الجانبي الضموري

التصلب الجانبي الضموري هو نوع من أمراض الخلايا العصبية الحركية، إنه مرض تنكسي عصبي ينتج عنه فقدان تدريجي للأعصاب الحركية التي تتحكم في العضلات الإرادية مثل المضغ والكلام والحركة.

تشمل الأنواع الأخرى من أمراض الخلايا العصبية الحركية الشلل البصلي التدريجي، والذي يسبب ضعف العضلات الذي يؤثر على الكلام والبلع.

يمثل التصلب الجانبي الضموري حالة تنكسية عصبية تقدمية دون علاج معروف، تشترك بعض الاضطرابات في أوجه التشابه مع مرض التصلب الجانبي الضموري ولكنها قابلة للعلاج، من الضروري إجراء فحص شامل وتمييز مرض التصلب الجانبي الضموري عن هذه الاضطرابات العصبية الحركية القابلة للعلاج لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة وتحقيق النتائج المثلى.

يجد الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري أيضًا أن عضلاتهم تضعف مع تقدم الحالة، مما يزيد من صعوبة المشي والتحدث والتنفس في النهاية، مما قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي.

الأعراض الملحوظة الأولى تشمل ضعف العضلات أو تصلبها مع تقدم المرض ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تشمل الأعراض الأخرى تقلصات العضلات والوخز، وصعوبة استخدام الذراعين والساقين، وصعوبة إبداء الصوت والضعف والإرهاق وفقدان الوزن.

مع ازدياد شدتها تشمل الأعراض الأخرى ضيق التنفس وصعوبة التنفس والمضغ والبلع وعدم القدرة على الوقوف أو المشي بشكل مستقل.

ما الذي يسبب ALS؟
السبب الدقيق لا يزال غير واضح، ومع ذلك وفقًا لجمعية ALS يكون المرض وراثيًا في 10% من الحالات.

يميل الأشخاص الذين يصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري إلى أن تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا، بمتوسط ​​55 عامًا وقت التشخيص.

الرجال أكثر عرضة بنسبة 20% من النساء للإصابة بالمرض.

هل يوجد علاج؟
لا يوجد حاليًا علاج لـ ALS، ومع ذلك وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء يسمى Riluzole في عام 1995 والذي ساعد في إطالة معدل البقاء على قيد الحياة.

يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للمصابين بالمرض حوالي ثلاث إلى خمس سنوات، ومع ذلك فقد عاش البعض لمدة 10 سنوات أو أكثر.

عراض مرض التصلب الجانبي الضموري مرض التصلب الجانبي الضموري مرض عصبي علاج فقدان الحركة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟