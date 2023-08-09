كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب الجانبي الضموري والأعراض والعلاج

التصلب الجانبي الضموري هو نوع من أمراض الخلايا العصبية الحركية، إنه مرض تنكسي عصبي ينتج عنه فقدان تدريجي للأعصاب الحركية التي تتحكم في العضلات الإرادية مثل المضغ والكلام والحركة.

تشمل الأنواع الأخرى من أمراض الخلايا العصبية الحركية الشلل البصلي التدريجي، والذي يسبب ضعف العضلات الذي يؤثر على الكلام والبلع.

يمثل التصلب الجانبي الضموري حالة تنكسية عصبية تقدمية دون علاج معروف، تشترك بعض الاضطرابات في أوجه التشابه مع مرض التصلب الجانبي الضموري ولكنها قابلة للعلاج، من الضروري إجراء فحص شامل وتمييز مرض التصلب الجانبي الضموري عن هذه الاضطرابات العصبية الحركية القابلة للعلاج لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة وتحقيق النتائج المثلى.

يجد الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري أيضًا أن عضلاتهم تضعف مع تقدم الحالة، مما يزيد من صعوبة المشي والتحدث والتنفس في النهاية، مما قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي.

الأعراض الملحوظة الأولى تشمل ضعف العضلات أو تصلبها مع تقدم المرض ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تشمل الأعراض الأخرى تقلصات العضلات والوخز، وصعوبة استخدام الذراعين والساقين، وصعوبة إبداء الصوت والضعف والإرهاق وفقدان الوزن.

مع ازدياد شدتها تشمل الأعراض الأخرى ضيق التنفس وصعوبة التنفس والمضغ والبلع وعدم القدرة على الوقوف أو المشي بشكل مستقل.

ما الذي يسبب ALS؟

السبب الدقيق لا يزال غير واضح، ومع ذلك وفقًا لجمعية ALS يكون المرض وراثيًا في 10% من الحالات.

يميل الأشخاص الذين يصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري إلى أن تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا، بمتوسط ​​55 عامًا وقت التشخيص.

الرجال أكثر عرضة بنسبة 20% من النساء للإصابة بالمرض.

هل يوجد علاج؟

لا يوجد حاليًا علاج لـ ALS، ومع ذلك وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء يسمى Riluzole في عام 1995 والذي ساعد في إطالة معدل البقاء على قيد الحياة.

يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للمصابين بالمرض حوالي ثلاث إلى خمس سنوات، ومع ذلك فقد عاش البعض لمدة 10 سنوات أو أكثر.