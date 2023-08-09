إطلاق مبادرة "حدودنا نبضنا" لكيان رواد المحافظات الحدودية في أسوان

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فعاليات كيان رواد المحافظات الحدودية، من خلال إطلاق أولى جلسات مبادرة "حدودنا نبضنا"، بقاعة الدكتور أحمد فوزي بكلية التربية بجامعة أسوان.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وحضر كلا من: زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، والدكتور عمرو محمود المدير التنفيذى للحديقة النباتية بأسوان ورئيس لجنة الزراعة بالكيان، وأيضاً دعاء ركابى مسؤول لجنة المرأة بالكيان، ومجموعة من الشباب المتطوعين بالجامعة.

وتهدف المبادرة إلى دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية بالمحافظات الحدودية، وتنمية طاقات الشباب والمرأة لخدمة المجتمع من خلال إعطاء فرصة حقيقية للشباب والمرأة للتعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم وفنهم ومشاريعهم وإكسابهم ثقافات وخبرات ومهارات جديدة، وتمكين الشباب من المهارات والمعارف اللازمه بإطلاق مبادرات مجتمعية ريادية، وكيفيه تخطيط وتنفيذ المبادرات والمشروعات المجتمعية سواء فى المجال الصحى أو البيئى أو الإقتصادى أو الإجتماعى أو التعليمى أو السياسى، وكذا مجالات الطفولة والمرأة والرياضة والترفيه، والمجال الإعلامى وشبكات التواصل.

كما تهدف التعرف على أشكال المبادرات والموارد المختلفة داخل المجتمع التى تستخدم فة المبادرات سواء كانت موارد بشرية أو إجتماعيه أو طبيعية أو مؤسسات مختلفة حكومية أو أهلية أو أفراد أو نقابات وغيرها ، فضلاً عن الحد من الفقر.