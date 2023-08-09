التعليم تواصل استقبال طلاب الثانوية المتظلمين من نتائجهم

تواصل كنترولات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 المتظلمين من نتائجهم، للاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد المتظلمين منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في المكان والموعد المحدد لهم عبر موقع الوزارة الخاص بالتظلم، للاطلاع على صور كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم في حالة تواجد أي شىء أثناء الاطلاع.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة إثبات درجات زيادة للطالب في مرحلة التظلم، سيتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة وتعديل شهادة الطالب بعد الزيادة.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، أول أيام اطلاع طلاب الثانوية العامة 2023 المتظلمين من النتيجة، على كراسات الإجابة الخاصة بهم.