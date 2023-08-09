الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تواصل استقبال طلاب الثانوية المتظلمين من نتائجهم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تواصل كنترولات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 المتظلمين من نتائجهم، للاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد المتظلمين منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في المكان والموعد المحدد لهم عبر موقع الوزارة الخاص بالتظلم، للاطلاع على صور كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم في حالة تواجد أي شىء أثناء الاطلاع.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة إثبات درجات زيادة للطالب في مرحلة التظلم، سيتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة وتعديل شهادة الطالب بعد الزيادة.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، أول أيام اطلاع طلاب الثانوية العامة 2023 المتظلمين من النتيجة، على كراسات الإجابة الخاصة بهم.

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"العالم علمين".. آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة وحفل رضا البحراوي

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟