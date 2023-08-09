الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 33 متهما فى جرائم مخدرات وسرقات بالبيطاش بالإسكندرية

جريدة الدستور

تداول على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" التماس لصاحب الحساب "مُقيم بمنطقة المعلمين بالبيطاش بمحافظة الإسكندرية" بتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة محل سكنه بدعوى تعدد حوادث سرقة المنازل وانتشار الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة.

وبالفحص تبين تضرر الشاكى من سرقة (إسطوانة بوتاجاز، موتور مياه ) من داخل العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُنذ فترة وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

منطقة المعلمين محافظة الاسكندرية المواد المخدرة قسم شرطة الدخيلة

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