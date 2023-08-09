طموح الشرطة يواجه النصر.. والشباب يتحدي الهلال في نصف نهائي البطولة العربية

يلتقي فريق الشرطة العراقي، ونظيره النصر السعودي، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على (استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية) بأبها، ضمن الدور قبل النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ويطمح النصر، لتحقيق الفوز، من أجل بلوغ المباراة النهائية، للمرة الأولى في تاريخه، والسير على طريق حصد اللقب له.

بينما يأمل الشرطة العراقي، في تحقيق المفاجأة من أجل التأهل للنهائي، والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الذي غاب منذ عام 1982، الذي شهد انطلاق النسخة الأولى للبطولة.

وكان فريق النصر، قد بلغ الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما الشرطة، قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بتخطيه السد القطري، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى جانب آخر، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، صوب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية "الطائف"، الذي يحتضن قمة سعودية خالصة، عندما يلتقي الهلال منافسه الشباب في التاسعة مساءً، في الدور ذاته.

وتُعد هذه المواجهة هي الثانية من نوعها بين الفريقين، حيث تقابلا عربيًا مرة واحدة فقط في 18 ديسمبر 1995 على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن البطولة العربية وتعادلا حينها 1 / 1.

وفي بداية مشواره في كأس الملك سلمان، استطاع الهلال أن ينتزع بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية بدور المجموعات، حيث حصد 4 نقاط حل بها وصيفًا خلف السد القطري صاحب الـ7 نقاط، ثم تمكن من إثبات جدارته بعدما أطاح باتحاد جدة في الدور ربع النهائي، وتغلب عليه بنتيجة 3 / 1.

أما الشباب فتصدر ترتيب المجموعة الثالثة عقب حصده 7 نقاط، وتعادل سلبيًا مع الوحدة الإماراتي، في الوقت الأصلي للمباراة، ليفوز عليه بركلات الترجيح 5 / 4.