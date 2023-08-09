الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العالم علمين".. آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة وحفل رضا البحراوي

رضا البحراوي
رضا البحراوي

كشف الإعلامي رامي الحلواني، موفد قناة "إكسترا نيوز"، من مدينة العلمين الجديدة، آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن الطريق الساحلي يشهد ازدحاما اليوم نظرا لقرب موعد العطلة الأسبوعية.


وقال خلال مداخلة عبر البث المباشر من مدينة العلمين الجديدة، إن هناك تنوع كبير في الحفلات التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "حفلات غدا الخميس تشهد تنوعا كبيرا إذ من المقرر أن يشهد المهرجان حفل للموسيقار العالمي عمر خيرت، والنجم بهاء سلطان، والفنانة اللبنانية كارول سماحة".


وأضاف: "حفلات غدا وكأنك في الأوبرا، كل الأذواق موجودة بداية من الفنان تامر حسني وأحمد سعد ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، وإليسا وعمر خيرت ومحمد منير، والكابو حميد الشاعري".


وتابع الحلواني: "الأجواء مبهرة على الواقع، وعندنا كمان يوم 11 أغسطس هيكون حفلة رضا البحراوي ومسلم وفرقة مسار إجباري، واللي كانت فكرة اختيارهم لمهرجان العلمين، إرضاء لجميع الأذواق والفئات العمرية الشبابية".


وكشف رامي الحلواني، أن يوم 17 أغسطس سيشهد حفلا كبيرا للفنان حكيم ويليه يوم 18 حفل المطربة أنغام، قائلا: "عندنا مفاجأة كل أسبوع في مهرجان العلمين الجديدة، والأسعار في متناول الجميع، بداية من 250 جنيها فما فوق".
 

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