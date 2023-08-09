وكالة شينخوا الصينية: قطاع السياحة بمصر يشهد طفرة حيوية بعد سنوات من التباطؤ

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن قطاع السياحة بمصر يشهد طفرة حيوية بعد سنوات من التباطؤ بسبب انتشار وباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني.

وأكدت الوكالة الشواطئ الرملية البيضاء لمنتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر، ازدحمت بالسياح، على عكس السنوات السابقة، ويمكن بسهولة اكتشاف حشود السياح الذين يسترخون على شواطئ منتجعات الغردقة، مستمتعين بآشعة الشمس الدافئة والمياه النقية للبحر الأحمر.

كانت الأماكن والشوارع السياحية في المدينة الساحلية مزدحمة بالزوار من مختلف البلدان، حيث اجتمع الكثير منهم في المطاعم والمقاهي، وتذوقوا المشروبات والوجبات الطازجة في أجواء الصيف الآسرة التي يتوقون إليها في بلدانهم.

وقال محمد بكار، مدير أحد المقاهي بوسط المدينة، إن عدد السياح القادمين إلى الغردقة هذا الموسم كبير للغاية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، لافتا أنه لم يتوقع العاملون في قطاع السياحة أن يزور الكثير من السياح الغردقة هذا العام.

وأضاف: "علمنا أن القطاع يتعافى حيث زاد عدد السياح خلال العام الماضي، لكن أعداد السياح هذا الموسم كانت تفوق توقعاتنا".

وأضاف بكار أن هذا الموسم سيعوض خسارة السنوات الثلاث الماضية، التي عانت خلالها صناعة السياحة بشكل كبير بسبب انتشار وباء كورونا وكذلك اندلاع الصراع المستمر، بين روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان من بين المصادر الرئيسية للسياح في مصر.

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار فقد زار مصر مصر خلال النصف الأول من عام 2023، أكثر من 7 ملايين سائح.

وتهدف مصر إلى جذب 15 مليون سائح هذا العام، و30 مليون سائح بحلول عام 2028، بحسب الوزارة فالسياحة، هي واحدة من الصناعات الأساسية في مصر، حيث تمثل حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتظهر البيانات الرسمية أن عدد السائحين في مصر انخفض من أكثر من 13 مليون في عام 2019 إلى حوالي 3.7 مليون في عام 2020 بسبب جائحة COVID-19، ومع ذلك، فقد تعافى تدريجيًا إلى حوالي 8 ملايين في عام 2021 واستمر في الانتعاش طوال عام 2022 ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة.