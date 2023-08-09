الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1.5 مليون عبوة دواء مجهولة المصدر فى مخزن غير مرخص بطنطا

تموين الغربية يضبط
تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر

نفذت مديرية تموين الغربية، حملة ناجحة للرقابة والتفتيش في محافظة الغربية، حيث تم ضبط كمية هائلة من الأدوية غير المصرح بها داخل مخزن غير مرخص. 

وجاء ذلك وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالتعاون مع فريق من الهيئة ومديرية الأمن.

وتم ضبط ما يقدر بـ1.550.000 عبوة دواء مجهول المصدر داخل المخزن غير المرخص، والتي تم تقدير قيمتها بحوالي 5.655.000 جنيه. 

وتعد هذه الكمية الهائلة من الأدوية المجهولة المصدر خطيرة جدًا، حيث يمكن أن تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة وسلامة المواطنين.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في مصدر هذه الأدوية وكيفية وصولها إلى المخزن غير المرخص.

تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر
تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر
تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر
تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر
تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر
تموين الغربية يضبط دواء مجهولة المصدر
الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد ابو هاشم تحرير محضر تشديد العقوبات حماية المستهلك للرقابة الإدارية

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