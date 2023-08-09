الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل لقائه مع أيمن الظواهرى فى الثمانينات

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إنه قابل أيمن الظواهري في فترة الثمانينات، وكانو وقتها في مؤتمر بالقاهرة عام 1986، وكان وقتها يعمل طبيبا، وقبل سفره إلى السعودية.

 

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الظواهري اتهم بأنه عميل للمخابرات الروسية، ومرة اتهم بأنه عميل للمخابرات الأمريكية عندما سافر إلى أمريكا، ثم عاد إلى أفغانستان وقاد تنظيم القاعدة، وسيطر على تنظيم القاعدة.

 

وأكد أن رحلة الإخوان مريرة، ولا طائل من ورائها، ولها أخطاء منهجية كثيرة جدًا، خاصة أنها لا تعتبر نفسها جزء من الدولة، وهناك خلط دائمًا بين الدعوة الدينية والسياسة، منوهًا بأنهم يرون نفسهم أعلى من المجتمع وأفضل منهم، كما أنهم يعتبرون أن "لا إله إلا الله" اسم جامع يعبر عن الإسلام كله، وبناءً عليه أن يكون الإيمان تام بهذه الجملة.

أيمن الظواهري تفاصيل ماهر فرغلي الشاهد الثمانينات

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