الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى ظل تحديات صعبة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يبذلون أكثر ما يستطيعون من جهد في ظل تحديات صعبة جدًا.

ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنه لا توجد حكومة كاملة، لكن لا يمكن أن تتهم الحكومة بأنها لا تعمل، هذه الحكومة تعمل بجهد كبير، لكن التحديات في لحظة معينة أصبحت أكبر من قدراتها.

 وأردف: "انتقدت الحكومة في مشكلة الكهرباء، ومسابقة الـ30 ألف معلم، لكن لا يمكن التعامل بجحود مع الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة". 

وتابع: "المصريين لديهم ثقافة، أن الحكومة يمكنها أن تفعل أي شئ إن أرادت، لكن التجربة أثبتت أن هناك بعض التحديات تعرقل الحكومة".

الباز الحكومة مدبولي

مواد متعلقة

الباز يشكر الرئيس السيسى: "جدد إحساس المصريين بمقامات آل البيت"

ماهر فرغلى: رأيت الإخوان يهاجمون مساجد الجماعة الإسلامية بالسنج والجنازير

رئيس القطاع الدينى يزف بشرى سارة للمصريين بعد تطوير مسجد السيدة نفيسة

النواب الليبى يحيل مشروعى قانونى انتخاب الرئيس ومجلس النواب إلى لجنة 6+6

ماهر فرغلى: الجماعة الإسلامية فضلت عمر عبدالرحمن عن "السماوى" لارتدائه العمامة الأزهرية

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان أباحوا قتل العساكر لأنهم فشلوا فى تخديرهم

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": طه السماوى كوّن تنظيمًا لحرق أندية الفيديو

"صلوا دون وضوء".. ماهر فرغلى يفضح مهازل الإخوان للسيطرة على إمامة المساجد

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل "حسن النمر" على يد جيرانه فى دار السلام

ماهر فرغلى لـ«الشاهد»: «الشوقيون» كفّروا قُراء مصر واعتزلوا المساجد

تبدأ من 40 ألفا.. قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": حازم صلاح أبوإسماعيل كان يكره الجيش والشرطة قلبًا وقالبًا

"قرار مفاجئ" من ديسانتس قبل أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين

«الشاهد».. ماهر فرغلى يكشف تفاصيل وصية شكرى مصطفى قبل إعدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال