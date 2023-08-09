الباز: الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى ظل تحديات صعبة

قال الإعلامي والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يبذلون أكثر ما يستطيعون من جهد في ظل تحديات صعبة جدًا.

ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أنه لا توجد حكومة كاملة، لكن لا يمكن أن تتهم الحكومة بأنها لا تعمل، هذه الحكومة تعمل بجهد كبير، لكن التحديات في لحظة معينة أصبحت أكبر من قدراتها.

وأردف: "انتقدت الحكومة في مشكلة الكهرباء، ومسابقة الـ30 ألف معلم، لكن لا يمكن التعامل بجحود مع الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة".

وتابع: "المصريين لديهم ثقافة، أن الحكومة يمكنها أن تفعل أي شئ إن أرادت، لكن التجربة أثبتت أن هناك بعض التحديات تعرقل الحكومة".