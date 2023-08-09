محلل دولى: الحكومة الأمريكية ستضطر إلى إضافة 5 مليارات دولار يوميا لديونها

حذر محلل دولي من أن الحكومة الأمريكية ستضطر إلى إضافة 5 مليار دولار يوميًا إلى كومة ديونها على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وحذر مايكل هارتنيت، الباحث الاقتصادي في مجموعة "بنك أوف أمريكا" المصرفية الأمريكية، في مذكرة بحثية اعتمدت في التحليل على بيانات من مكتب الميزانية في الكونجرس، وهي وكالة فيدرالية مستقلة، وفقًا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وقال الموقع الإمربكي، إنه في أعقاب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة فيتش، قدم أحد المحللين توقعات مشؤومة لتوقعات المالية الحكومية خلال العقد المقبل.

وتوقعت المذكرة البحثية، أن الدين الحكومي سيرتفع من 32.5 تريليون دولار الآن إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2033، وقام هارنيت بتقسيم هذا الدين إلى دين حكومي أمريكي يرتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدى السنوات العشر القادمة.

وفقًا للتقرير سوف يقفز الدين من 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 181٪ بحلول عام 2053 ، وهو ما ينافس النسب التي شوهدت فقط خلال الحرب العالمية الثانية ووباء كورونا.

كان تخفيض تصنيف فيتش المرة الثانية فقط التي تشهد فيها الولايات المتحدة انخفاضًا في جدارة الائتمان، كانت آخر مرة في عام 2011.

يأتي خفض التصنيف بعد أن وصلت الحكومة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، مما أدى إلى نفور في الساعة الحادية عشرة لرفع سقف الديون.

وتتوقع أن تضطر إلى اقتراض تريليون دولار أخرى في الربع الثالث من عام 2023 وحده، بموجب القوانين الحالية، لا تظهر هذه الفجوة المالية أي علامة على التضييق على المدى الطويل.