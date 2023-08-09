الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سباك أثناء تدخله لفض مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه

لقى سباك مصرعه، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة مع شقيقان بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقان وتعديهما عليه بالضرب، فقاما بطعنه بـ"مطواه" أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى أسعد ، أ 38 سنة ، سباك مقيم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "أ. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب، على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض "مطواه"  عدة طعنات نافذة بالجسد.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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