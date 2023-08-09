الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد محمود: فيلم "أمير البحار" وش السعد عليا (فيديو)

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود

قال الفنان محمد محمود، إنه ينادي دائمًا بتصوير مسرحيات الدولة كأرشيف، لافتًا إلى أن ذاكرة المسرح هي أرشيف لابد أن يتم تسجيلها والاحتفاظ بها حتى تكون مرجع لطلبة وطالبات المعهد العالي للفنون المسرحية، وكليات الآداب قسم المسرح.

وأضاف محمود، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، الثلاثاء، أن انطلاقه للسينما بدأ منذ عام 2010 بفيلم "أمير البحار"، مشيرًا إلى أنه قدم أكثر من 100 مسرحية على حشبة مسرح الدولة.

وتابع: "فيلم أمير البحار، جواز المرور للسينما، ووش السعد عليا".

وأوضح الفنان القدير، أن هناك جزء ثاني من فيلم "أمير البحار"، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي".

فيلم أمير البحار محمد محمود وش السعد عليا جواز مرور جواز المرور للسينما الفنان محمد محمود

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