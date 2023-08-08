الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال كبير على معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إقبالاً كبيرًا من الجمهور على الأجنحة والفعاليات المختلفة المقدمة للطفل.

قدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض من بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة اشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان وغيرها من الفعاليات المختلفة.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميًا من السادسة مساءً حتى الثانية صباحًا حتى يوم ١٦ أغسطس الجاري.

ويشارك في المعرض ما يقرب من ٣٠ ناشرا ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض قرابة من ١٢٠٠ عنوان من كافة إصداراتها المختلفة.

وتقدم هيئة الكتاب في المعرض إصدارات بأسعار رمزية ضمن مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تبدأ فيها الكتب من جنيه واحد وصولا إلى ٢٠ جنيها.

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معرض رأس البر للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة

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