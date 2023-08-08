إقبال كبير على معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة (صور)

شهد معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إقبالاً كبيرًا من الجمهور على الأجنحة والفعاليات المختلفة المقدمة للطفل.

قدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض من بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة اشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان وغيرها من الفعاليات المختلفة.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميًا من السادسة مساءً حتى الثانية صباحًا حتى يوم ١٦ أغسطس الجاري.

ويشارك في المعرض ما يقرب من ٣٠ ناشرا ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض قرابة من ١٢٠٠ عنوان من كافة إصداراتها المختلفة.

وتقدم هيئة الكتاب في المعرض إصدارات بأسعار رمزية ضمن مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تبدأ فيها الكتب من جنيه واحد وصولا إلى ٢٠ جنيها.

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