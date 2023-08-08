قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. لوبتيجي يرحل عن تدريب ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الثلاثاء، رحيل الإسباني خولين لوبتيجي عن تدريب الفريق بالاتفاق المشترك.

وتولى لوبتيجي تدريب ولفرهامبتون في نوفمبر من العام الماضي، ليقود الفريق الذي كان يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، للبقاء في المسابقة، حيث فاز في 9 مباريات بما في ذلك على ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وأكد نادي ولفرهامبتون، في بيان رسمي، أنه بعد خلافات في الرأي مع المدرب خول بعض القضايا، تم الاتفاق على إنهاء العقد وديًا.

أضاف البيان: "كانت المحادثات جارية في الأسابيع الأخيرة ، وعُقدت بأقصى درجات الاحترام والود ، مما أتاح للنادي الوقت والمساحة لبدء العمل على إيجاد خليفة ، مع التأكد أيضًا من أن لوبتيجي وطاقمه الفني يمكن أن يواصلوا الاستعدادات المخطط لها لضمان أن الفريق جاهز للعب وأن يكون في أفضل حالة ممكنة لبدء موسم الدوري الإنجليزي.

وقال لوبتيجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “أتمنى أن يكون لدى ولفرهامبتون ولكل في النادي كل التوفيق في المستقبل ، وأشكرهم على الفرصة التي مُنحت لهم في ذلك الوقت لتولي مسؤولية هذا النادي الرائع”.

أضاف: "لقد كان شرفًا أن أستمتع بهذه المغامرة في الشركة اليومية لمات هوبز ومات وايلد ورئيس رعاية اللاعبين ليزا هوليس وكل موظف في النادي ؛ الذين أود أن أشكرهم على دعمهم ومساعدتهم في كل لحظة".

واختتم لوبتيجي قائلًا:"بالطبع، أود أن أشكر اللاعبين ، الذين بذلوا دائمًا أقصى ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا، خاصة المشجعين الذين جعلوني أشعر كواحد منهم منذ اللحظة الأولى وكان دائمًا مذهلاً بالنسبة لي ، الجهاز وعائلتي ".

ويأتي قرار رحيل لوبتيجي عن تدريب ولفرهامبتون، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

وكانت تقارير قد ربطت لوبتيجي بالتدريب في الدوري السعودي بأحد أندية القمة.

يُذكر أنه سبق لـ لوبتيجي تدريب فريق ريال مدريد، كذلك إشبيلية، إضافة لمنتخب إسبانيا.