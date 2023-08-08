عقب تعيينها رئيسًا لشبكة DMC.. مَن هى الإعلامية ريهام السهلى؟

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الثلاثاء، قرارًا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة DMC.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز التفاصيل الحياتية والعملية للإعلامية ريهام السهلي بعد تكليفها الجديد.