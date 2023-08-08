عقب تعيينها رئيسًا لشبكة DMC.. مَن هى الإعلامية ريهام السهلى؟
أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الثلاثاء، قرارًا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة DMC.
ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز التفاصيل الحياتية والعملية للإعلامية ريهام السهلي بعد تكليفها الجديد.
- ريهام السهلي إعلامية مصرية، حصلت على درجة البكالوريوس في مجال الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.
- عملت في بداية مسيرتها الإعلامية في التليفزيون المصري من خلال قناة النيل الدولية في الفترة من 1993 وحتى عام 2007 حيث قدمت أشهر برامجها بعنوان "NILE DJ".
- انتقلت السهلي للعمل في القناة الفضائية المصرية حيث قدمت فيها العديد من برامج المنوعات منها «الغنوة» و«نجوم الدراما» و«ثقافة وإبداع» .
- اكتسبت شهرتها على نطاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش بدءًا من عام 2006 حتى 2013، ثم انتقلت إلى قناة التحرير وتعمل حاليًا في قناة إكسترا نيوز وقدمت برنامج المواجهة.
- أجرت ريهام السهلي خلال فتره عملها بالإعلام العديد من الحوارات مع الشخصيات المصرية الكبيرة أمثال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، إضافة لعدد من الفنانين والأدباء والمبدعين والشخصيات الإعلامية.