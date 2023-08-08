الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: تشغيل كاميرات المراقبة بالدائرى لضبط من يرمى المخلفات

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على رمي سيارات النقل مخلفات الهدم والبناء على الطريق الدائري، موضحًا أن الدولة تنفق الكثير من الأموال من أجل إنشاء المشروعات على أعلى مستوى لخدمة المواطن. 

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن هناك قلة من المواطنين لا يلتزمون بالقواعد والقوانين، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع 3 شركات نظافة لتنظيف طرق الدائري يوميًا. 

وأضاف، أن هناك بعض الحوادث التي تودي بحياة المواطنين بسبب الرتش ومخلفات البناء على الطريق، مشيرًا إلى أن رئيس قطاع الدائري ومعاونيه لديهم ضبطية قضائية ويجب أن يلقوا القبض على من يلقون مخلفات على الطريق الدائري لأن حماية المواطن أمن قومي.

الشخص الذي سيتم القبض عليه سيتم تحويله إلى النيابة المختصة

وأوضح أن الشخص الذي سيتم القبض عليه سيتم تحويله إلى النيابة المختصة، لأنه لا يجب أن ندافع عن شخص يلقى مخلفات البناء والهدم على الطريق الدائري، مؤكدًا أنه تم تشغيل كاميرات المراقبة على الطريق الدائري لرصد أي سائق يقوم برمي مخلفات البناء.

وكشف خلال المداخلة عن أن قانون المرور ينص على عقوبة السجن 6 أشهر لمن يلقي مخلفات على الطرق.

وزير النقل كاميرات المراقبة تشغيل الطريق الدائري مخلفات البناء قانون المرور النيابة المختصة سجن 6 أشهر

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