دراجون.. تعرف على شخصية محمد رمضان فى "ع الزيرو"

يخوض الفنان محمد رمضان بطولة فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وتقف أمامه الفنانة نيللى كريم وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل (استديوهات فوكس VOX).

تفاصيل شخصية محمد رمضان

يجسد محمد رمضان شخصية جديدة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو"، حيث ظهر باسم حمزة ويلقبه أصدقاؤه وأهل منطقته بدراجون، ويعمل ديجى مان ويحاول خلال أحداث العمل أن يصبح مغنيًا مشهورًا، حيث بدأ الفيلم بأغنية من تأليفه بصوته وهى "خمسة خمسة خمسة علينا خمسة"، ثم يكتشف بعد ذلك مرض ابنه لتبدأ رحلته مع محاولة إنقاذ طفله من الموت بعد اكتشاف مرضه بسرطان الدم.

أحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث "ع الزيرو" حول حمزة الملقب بدراجون ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.

أبطال فيلم "ع الزيرو"

يشارك في بطولة العمل: محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.