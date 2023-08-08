مسئول بالأوقاف: الدولة تُنفذ استراتيجية واضحة لتطوير مساجد «آل البيت»

وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بالتراث المصرى.

وتابع: "الرئيس السيسي معني بتطوير كل ما يمس القاهرة التاريخية بصفة عامة وعلى مساجد مصر ومساجد آل البيت بصفة خاصة".

تطوير مسجد السيدة نفيسة

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن تطوير مسجد السيدة نفيسة، قرار مشهود في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف أن تطوير مسجد السيدة نفسية بدأ منذ العام الماضي، وجار العمل على تطوير مسجد السيدة زينب.

تطوير مساجد آل البيت

وأضاف أن الدولة تٌنفذ استراتيجية جادة لتطوير مساجد آل البيت، بدأتها من مسجد سيدنا الحسين، مُشيرًا إلى أن أعمال تطوير المساجد مستمرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بصورة كبيرة بعمارة بيوت الله عز وجل، حيث وجه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه، وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث.