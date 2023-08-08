الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول بالأوقاف: الدولة تُنفذ استراتيجية واضحة لتطوير مساجد «آل البيت»

مساجد آل البيت
مساجد آل البيت

وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بالتراث المصرى.

وتابع: "الرئيس السيسي معني بتطوير كل ما يمس القاهرة التاريخية بصفة عامة وعلى مساجد مصر ومساجد آل البيت بصفة خاصة".

تطوير مسجد السيدة نفيسة

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن تطوير مسجد السيدة نفيسة، قرار مشهود في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف أن تطوير مسجد السيدة نفسية بدأ منذ العام الماضي، وجار العمل على تطوير مسجد السيدة زينب.

تطوير مساجد آل البيت

وأضاف أن الدولة تٌنفذ استراتيجية جادة لتطوير مساجد آل البيت، بدأتها من مسجد سيدنا الحسين، مُشيرًا إلى أن أعمال تطوير المساجد مستمرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بصورة كبيرة بعمارة بيوت الله عز وجل، حيث وجه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه، وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث.

هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف التراث المصري الديني تطوير مساجد آل البيت الحياة اليوم الحياة

الأكثر قراءة

سقوط جزار «كفر الغطاطي».. شاهد: المتهم نحر أطفاله على أنغام الموسيقى

رئيس القطاع الدينى يزف بشرى سارة للمصريين بعد تطوير مسجد السيدة نفيسة

حقيقة هروب فتوح ورفضه مفاوضات وكيله مع الزمالك

بتهمة قتل صاحب محل.. إحالة 12 متهمًا للمفتى لأخذ الرأى فى إعدامهم

حقيقة انتشار مرض الدرن فى مصر بسبب النازحين من السودان.. "تاج الدين" يوضح

ضبط مليون علبة سجائر حجبها التجار عن الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال