الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق فعاليات «صالون التنسيقية» لمناقشة أبرز ملفات الحوار الوطنى (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أطلقت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعاليات صالونها النقاشي بعنوان "3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويتناول صالون التنسيقية، مناقشة عدد من المحاور منها؛ ماذا قدم الحوار الوطني للحياة السياسية المصرية حتى الآن؟، ومتى يختتم الحوار الوطني أعماله والمكاسب المتوقعة منه، ومدى استجابة السلطة للتوصيات والمقترحات التي تخرج عن لجان الحوار، والأولويات الملحة للحوار الوطني، كما يتطرق النقاش إلى الحياة الحزبية في مصر واستفادة الأحزاب من وجود الحوار الوطني.

ويناقش الصالون أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب في السوق المصرية، وكيفية التغلب عليها، وما الذي قدمه الحوار الوطني في هذا الشأن، ومصير التوصيات والمقترحات التي تصدر عن لجنة الاستثمار في الحوار الوطني.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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