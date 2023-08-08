الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ديفيد رايا

ديفيد رايا
ديفيد رايا

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن أرسنال الإنجليزي توصل لاتفاق للتعاقد مع الإسباني ديفيد رايا حارس مرمى برينتفورد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أكد خلالها أن أرسنال توصل لاتفاق مع برينتفورد للتعاقد مع رايا، بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب.

وأوضح رومانو أنه يتم تجهيز الأوراق الخاصة بالعقد بين النوادي، على أن يتم حجز موعد للفحوصات الطبية هذا الأسبوع.

وأكد فابريزيو أن رايا أراد فقط الانتقال لأرسنال.

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وسيصبح رايا رابع صفقات أرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الإنجليزي ديكلان رايس، الألماني كاي هافريتز، الهولندي يوريان تيمبر.

وأبدى نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامه بالتعاقد مع ديفيد رايا خلال الفترة الماضية.

وبدأ ديفيد رايا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بلاكبيرن الإنجليزي، وانتقل من بلاكبيرن لبرينتفورد في صيف عام 2019.

وكان أرسنال قد تُوج ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بفوزه على مانشستر سيتي بركلات الجزاء.

فابريزيو رومانو ديفيد رايا برينتفورد رومانو ارسنال

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