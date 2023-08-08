الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"جوه الصندوق".. عرض مسرحي ضمن عروض مهرجان الأمير طاز

مهرجان المسرح القومي
مهرجان المسرح القومي

يعرض فى العاشرة مساء الثلاثاء والأربعاء الموافق 8 و9 أغسطس بقصر الأمير طاز بالخليفة العرض المسرحى "جوه الصندوق"؛ إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية.

العرض فكرة وإخراج "إسلام إمام"، وتدور فكرة العرض فى إطار كوميدى درامى حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تواجه الفرد والمجتمع والقضايا المعاصرة التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر وكيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر من خلال شخصيات مختلفة.

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وأعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان عادل إمام والتي انطلقت يوم 29 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس".

تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسًا)، وعضوية كل من الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، ، الدكتورة سحر حلمي هلالي ، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .

ويتنافس في تلك المسابقة 37 عرضًا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

يعد المهرجان القومي للمسرح المصري حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

صندوق التنمية الثقافية قصر الأمير طاز العرض المسرحى جوه الصندوق مهرجان المسرح المصري الفرد والمجتمع

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