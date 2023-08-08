الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى يكشف حكم تحريم أموال الصدقات على النبى وآل بيته

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن حب آل بيت النبي عليه السلام مفروغ منه لأن به نصًا من القرآن الكريم وهو قوله تعالى "وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام، حُرم عليه وعلى آل بيته أموال الصدقات ويقول النبي عن ذلك "إن الله حرم على محمد وعلى آل محمد أموال الصدقات"، مؤكدًا أن الصدقة تأخذ قذارة الذنب بدليل قوله تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا"، ولذا لا يجب على النبي وآل بيته أن يأكلوا من الصدقة.

موقف النبي مع الحسين عندما تناول تمرة من أموال الصدقات

وتابع، أنه ذات مرة وضعت أموال الصدقات أمام النبي عليه السلام، وجاء سيدنا الحسين وفي رواية الحسن، وأخذ تمرة ووضعها في فمه، فترك النبي عليه السلام الصحابة، وقام إليه ووضع يده في فمه وأخرجها منه وقال له "بخ بخ"، لأن أموال الصدقات محرمة على النبي وآل بيته.

خالد الجندي اموال الصدقات النبي عليه السلام القرآن الكريم سيدنا الحسين

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