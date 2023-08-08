محافظ أسوان يشدد على المرونة الكاملة للانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس

أكد محافظ أسوان أشرف عطية على مسئولي الحماية المدنية بالمرونة الكاملة وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والبعد عن أي تعقيدات روتينية؛ للانتهاء من توفيق وتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة؛ لتحقيق معايير التأمين الشامل بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن توفيق أوضاع الكنائس بنطاق المحافظة بإجمالى 83 كنيسة ومبنى خدميا، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، والملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم على أكمل وجه.

وقال المحافظ إنه بجانب ذلك يتم بالتوازي توفير وسائل الإطفاء الكافية، والتدريب على كيفية استخدامها، مع المراجعة الدقيقة للوصلات الكهربائية، والتنسيق مع مسئولي المحليات لتخصيص قطع أراض؛ لإقامة خزانات للمياه لخدمة هذه المواقع الحيوية.

وكلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع للكنائس، بحيث يتم تحديد التوقيتات والمسئولين بكل جهة، لتنتهي لجان التقنين من أعمالها بشكل كامل في أسرع وقت، وخاصة بعد نجاحها في معاينة جميع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها.

وأكد المحافظ أن العلاقات والروابط الأخوية تجمع دائمًا بين أبناء المحافظة وقيادتها، فالمصريون جميعاً شركاء في هذا الوطن، وهو ما تؤكده دائماً القيادة السياسية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

من جانبه أعرب ممثل طائفة الكنيسة الأرثوذكسية كامل ميشيل عن شكره للقيادة السياسية على رعايته الكريمة وتوجيهاته بشأن الإسراع في توفيق أوضاع الكنائس لتتأصل بذلك أرقى معاني التماسك والتآلف، وتجسيد روح التلاحم والتكاتف بين الجميع، مشيداً بالفكر المستنير للمحافظ وتعليماته للتيسير في إجراءات توفيق أوضاع الكنائس لتحقيق منظومة التأمين الكامل بها للحفاظ على سلامة المواطنين.