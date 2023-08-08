الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: فاجنر الروسية قد تستغل حالة عدم الاستقرار فى النيجر

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، قد تستغل حالة عدم الاستقرار في النيجر، مؤكداً أنه حتى الوقت الحالي ما حدث ويحدث في النيجر لا علاقة لروسيا أو فاجنر به.

في المقابل، أكدت دبلوماسية أمريكية بارزة أن قادة الانقلاب في النيجر رفضوا، الإثنين، السماح لها بلقاء الرئيس المنتخب محمد بازوم في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والذي قالت إنه يخضع لـ"إقامة جبرية فعلية".

وأضافت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، أن الضباط المتمردين لم يستجيبوا للضغط الأميركي من أجل إعادة البلاد إلى الحكم المدني.

وصرحت نولاند للصحفيين: "كانوا حازمين تماما بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، ولا يدعم دستور النيجر ذلك".

ووصفت المحادثات بأنها كانت "صريحة للغاية، وصعبة للغاية في بعض الأحيان".

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن مجموعة فاجنر العسكرية النيجر دبلوماسية أميركية قادة الانقلاب

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