محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات إنشاء فرع المعهد القومي للغات (صور)

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز مقر فرع المعهد القومي للغات، الجاري إنشاؤه بالمبنى الكائن خلف ديوان عام المحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح “الزملوط” أنه يجري الانتهاء من التشطيبات الداخلية للقاعات والمعامل، استعدادًا لأعمال الفرش والتأثيث وتركيب أجهزة الحاسب الآلي و الشاشات اللازمة، مشيرًا إلى أن المعهد يضم 4 معامل للتدريب تتسع لـ 60 متدرب بالإضافة إلى قاعة مُجهزة للاختبارات، موجهًا بسرعة الإنتهاء من أعمال التجهيزات والإعلان عن البرامج التدريبية المقررة.

ومن ناحية أخرى، تابع الزملوط التجهيزات النهائية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة.