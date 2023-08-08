غزل المحلة يرفض نظام دوري المحترفين في بيان رسمي

كشف نادي غزل المحلة، عن موقفه بشأن تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني الموسم المقبل نسخة 2023/2024.

وأصدر نادي غزل المحلة، بيانا رسميا، يرفض فيه تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل، وجاء نصه على النحو التالي:

أرسل نادى غزل المحلة، خطاب رسمى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاعتراض على نظام الصعود إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل، عقب المشاركة في دوي المحترفين هذا الموسم في نسخته الاولى.

وقام أسامة خليل، بإجراء اتصال هاتفي برئيس رابطة الأندية أحمد دياب وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، للاعتراض على هذا النظام وعدم المساواة بين الأندية.

وأشار أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هناك اجتماع اليوم لجميع رؤساء الأندية التى سوف تشارك في دوري المحترفين الموسم المقبل ورفض بعض الامور.

رسميا.. غزل المحلة يرفض نظام دوري المحترفين للقسم الثاني

وكان اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أعلنوا أمس الاثنين عن تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني الموسم المقبل، ونظام الهبوط والصعود بالمسابقة.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين من 20 ناديًا يصعد منها صاحب المركز الأول والثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة، على أن يتم تقسيم دوري القسم الثاني إلى 6 مجموعات على أن يصعد الأول من كل مجموعة والمشاركة في دورة سداسية يصعد الأول مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي غزل المحلة، قد عاد مجددا للقسم الثاني الموسم المقبل، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بنتيجة 2/1، وهو ما أدى إلى توقف رصيده عند 33 نقطة في منطقة الهبوط.