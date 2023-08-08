الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. برشلونة يضم موهبة العراق نوح درويش حتى 2026

نوح درويش
نوح درويش

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم الثلاثاء، ضم العراقي نوح درويش قادمًا من نظيره فرايبورج الألماني لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأكد النادي، ضم صاحب الـ16 عامًا بعقد حتى 2026 وبشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.

نوح درويش هو لاعب وسط ألماني الجنسية وعراقي الأصل ولد في 16 سبتمبر 2006 في مدينة باد كروتسينغن الألمانية. 

انضم درويش لقطاع الناشئين بنادي فرابيورغ في صيف 2017، واستمر حتى عام 2023.

جذب نوح درويش أنظار البارسا خلال بطولة يورو تحت 17 عاما، عندما شارك في تتويج المنتخب الألماني باللقب.

 في مايو الماضي، اختير درويش قائدا لمنتخب ألمانيا تحت 17 عاما من من قبل كريستيان ووك، مدرب "المانشافت".

برشلونة برشلونة الإسباني نوح درويش العراقي نوح درويش فرايبورج

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