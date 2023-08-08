غدًا.. قطع مياه الشرب ببعض مناطق نبروه بالدقهلية لمدة 10 ساعات

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والعضو المنتدب المهندس خالد نصر، انقطاع مياه الشرب، غدا الأربعاء، عن كل من قرى نبروه و كفرالأبحر وبانوب والعزب التابعة لها بناحية مركز نبروه لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأرجعت الشركة- وفقًا لبيان- سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط طرد محطتي مياه نبروه الجديدة ومحطة مياه نبروه (2) بقطر 10 بوصة.

وناشدت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.