رفع 110 أطنان مخلفات من شوارع أحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 110 أطنان مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينه المنيا، إن أقسام البيئة بقرى بنى محمد سلطان والبرجليه ونزلة حسين ودمشير وحى غرب ووسط المدينة بإشراف من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية والأحياء، قامت بتنفيذ حملات مكثفه للنظافة بشوارع القرى والأحياء ومن خلالها تم رفع ما يقرب من ١١٠ أطنان مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى بنى محمد سلطان ودمشير والبرجاية ونزلة حسين والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب ووسط المدينة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والأحياء بالمتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال النظافة.

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