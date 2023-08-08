الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء دمياط ينجح في مناورة للتعامل مع انحراف سفينة وتعطل ماكيناتها

ميناء دمياط
ميناء دمياط

نفذت هيئة ميناء دمياط مناورة متعددة السيناريوهات بمشاركة عدد من القطع البحرية التابعة لأسطول الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة، اشتمل السيناريو الأول إفتراض حدوث عطل بالماكينات الخاصة بإحدى سفن الغاز أثناء مغادرتها للميناء وانحرافها في الممر الملاحي، وبناءا على ذلك قامت القاطرة "بدوي" بتقديم المعاونة بأعمال التدفيع لاستعدال مقدمة السفينة وتصحيح انحرافها وتوجيهها إلى منتصف الممر الملاحي.

وتضمن السيناريو الثاني بلاغ من قائد القاطرة "بدوي" لبرج الإرشاد والعمليات بحدوث عطل بالقاطرة وجنوحها وتم إيقاف ماكيناتها الرئيسية خلف شمندورة 19، وبالقيام بأعمال حصر العطب بالقاطرة تم إكتشاف وجود فتحة ببدن القاطرة بغرفة الماكينات الرئيسية و تدفق المياة من خلالها.

وفي السيناريو الثالث، تم الإبلاغ عن صعوبة السيطرة وإجراء حصر العطب المطلوب مع وجود ميل عرضي بالقاطرة ما استدعى القيام بتنفيذ مراكز ترك القاطرة.

كما اشتمل السيناريو الرابع مشاركة القاطرة "حمزة" بالإبلاغ عن وجود غريق بالبحر والمشاركة في إنقاذه وانتشاله من الماء إضافة إلى المشاركة في جهود إنقاذ باقي طاقم القاطرة "بدوي" بالتنسيق مع لنشات الإرشاد.

هذا وقد أظهر تنفيذ هذه المناورة حرفية طواقم القاطرات و الوحدات البحرية المشاركة و إنتظام الإشارات والبلاغات والتنسيق المتناغم بين مختلف الوحدات و الإدارات المشاركة وبرج الإرشاد والإدارة العامة للعمليات والدراية التامة والتنفيذ الكامل لجميع الخطوات والإجراءات التي تنص عليها الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "SOLAS".

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ميناء دمياط دمياط حاويات محافظة دمياط مناورة

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