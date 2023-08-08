حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة شقة فى 6 أكتوبر

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بانتحال صفة وسرقة شقة فى مدينة 6 أكتوبر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من شخص أفاد فيه بحضور عدد من الأشخاص لمسكنه مدعين أنهم رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى وفروا هاربين، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتمكنوا من القبض عليهم.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وكشفت التحريات انتحال المتهمين صفة رجال شرطة لتنفيذ جرائمهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.