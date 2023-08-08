رفع 525 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز والأحياء، حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى رفع 525 طنًا من المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة في 4 مراكز والقرى التابعة لها، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط والغنايم وأبنوب حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية مثل سيارات الكنس الآلي واللودر والجليدر والحاويات وسيارات النقل وغيرها.

وأسفرت هذه الحملات عن رفع 525 طنًا من المخلفات خلال يوم واحد، بإشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونوابهم، ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية مثل إدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

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