بعد مد المرحلة الأولى.. إقبال خريجي الثانوية العامة للتسجيل بتنسيق الجامعات

استمر توافد خريجي الدفعة الجديدة للثانوية العامة، على مكتب تنسيق كلية الزراعة بجامعة القاهرة، لتسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

وحرص أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في ملء رغبات تنسيق المرحلة الأولى، داخل معامل الحاسب الآلي بالكلية.

من جانبه، قال أحمد رجب مندوب اتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن الطلاب حضروا لمكاتب التنسيق بجامعة القاهرة منذ الصباح الباكر للتسجيل في الأيام الأخيرة، قبل إغلاق الموقع الخاص بتسجيل الرغبات.

كما حرص البعض ممن سجلوا في وقت سابق، ولديهم بعض التعديلات على ترتيب الرغبات للحضور لإجراء تلك التعديلات، حيث وفرت كلية الزراعة كافة التسهيلات للطلاب لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح والإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهم.

مد التسجيل في المرحلة الأولى لرغبات الكليات

واعلن الدكتورأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة تسجيل الرغبات لتنسيق الجامعات 2023 يوم آخر.

ووفقًا للقرار، تنتهي مهلة تسجيل المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة بعد غد الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 7:00 مساءً.

وشهدت مكاتب التنسيق خلال اليوم الأول من فتح باب تسجيل الرغبات والذي وافق يوم السبت الماضي غياب الطلاب عن التسجيل وذلك بسبب عدم استلامهم شهادات النجاح للثانوية العامة والمدون عليها الرقم السري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من طباعتها وتوزيعها على المدارس يوم الأحد الماضي.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

ويمكن الطلاب تسجيل ربطهم عبر موقع مصر الرقمي من خلال الضغط هنا وأدخال بيانات الطالب ورغباته.