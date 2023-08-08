الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معهد الدراسات الكتابية بمنفلوط يعلن استقبال دفعة جديدة استعدادا للعام الدراسي

الأنبا ثاوفيلس
الأنبا ثاوفيلس

أعلن معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية التابع لإيبارشية منفلوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، عن بدء استقبال دفعة جديدة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وأشار معهد العلامة للدراسات الكتابية واللاهوتية عن عدد من الشروط للتقدم والالتحاق للدراسة في المعهد، من بينها أن يكون الطالب خريج جامعي، أو حاصل على مؤهل فوق المتوسط ، كما يسمح المعهد لطلبة الصفين الأول والثانوي بالالتحاق بالمعهد  مع ضرورة  الالتزام بالحضور . 
وأوضح أن مدة الدراسة بالمعهد هي 4 سنوات، وآخر موعد للتقديم لطلب الالتحاق بالمعهد  يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، مضيفاً أن الدراسة بالمعهد تقتصر على يومي الخميس والجمعة أسبوعياً.
ويركز معهد الدراسات الكتابية واللاهوتية بإيبارشية منفلوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، على تدريس عدد من المواد الدراسية التي تخص الكتاب المقدس والعقيدة من بينها مادة  العهد الجديد  وعهد قديم، والأسفار القانونية، ولاهوت عقيدي، ولاهوت طقسي والكاثوليكيون ، كما يدرس طلاب المعهد مادة علم الوعظ ، والمشورة وتاريخ الكنيسة ، والباترولوجي  ولاهوت أدبي، ولاهوت روحي، ولاهوت مقارن .
وتستعد المعاهد الدينية المسيحية ومعاهد المشورة الأرثوذكسية خلال شهر أغسطس الجاري، لبدء استقبال طلبات  الدارسين للالتحاق بها، استعداداً لبدء عام دراسي جديد، ومن بينها الكلية الإكليريكية  بالقاهرة وبدير المحرق بأسيوط ،ومعهد الدراسات القبطية ، ومعهد المشورة  بالمعادي والدقي ، ووسط القاهرة . 

وتبدأ الدراسة في المعاهد الدينية المسيحية للعام الدراسي الجديد خلال نهاية شهر سبتمبر المقبل ، ومطلع شهر أكتوبر لبداية الفصل الدراسي الأول .

الأنبا ثاوفيلس الانبا ثاوفيلس ا الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وتوابعها

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