الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صندوق" تحيا مصر "ينظم معرض دكان الفرحة في محافظة دمياط

دكان الفرحة فى دمياط
دكان الفرحة فى دمياط

افتتح صندوق تحيا مصر صباح اليوم الثلاثاء، معرضًا للملابس في محافظة دمياط، لإتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، وذلك ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إن تنظيم أكبر معرض كساء بمحافظة دمياط للأسر الأولى بالرعاية مستمر لمدة 3 أيام متواصلة وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري وجمعية خير دمياط الخيرية.

وأوضح عبدالفتاح أن معارض دكان الفرحة تعمل على تسخير كافة سُبل الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، وتجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسيع نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية، في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر الأَوْلى بالرعاية، من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.


الجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة على تنظيم معارض للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، فضلًا عن تنظيم معارض داخل الجامعات الحكومية لطلاب الجامعات الحكومية بالإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس.

 

معرض ا للملابس في محافظة دمياط لإتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف أسرة مستحقة مبادرة دكان الفرحة المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح تنظيم أكبر معرض كساء بمحافظة دمياط للأسر الأولى بالرعاية مستمر لمدة 3 أيام

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