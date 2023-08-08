الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم دمياط" يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة تمهيدا لتكريمهم

المهندس علي عبدالرؤوف
المهندس علي عبدالرؤوف

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، وعبد العليم جمعة، وكيل المديرية، أسماء الطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ بقسميها العلمي شعبتي العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية.

واستقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، طالبين من أبناء المحافظة حققا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وكرم وكيل الوزارة الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407 درجات، والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401.

وأشار وكيل تعليم دميـاط إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب  بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

وأكد أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة ةتعليمية بمحافظة دمياط، منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023، و13 مؤسسه من خطة 2021/2022.

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