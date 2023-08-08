وزير العدل: أعضاء الهيئات القضائية بادروا للانتقال للعاصمة الإدارية

سلم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، وحدات سكنية لعدد من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال وزير العدل المستشار عمر مروان: شرفت بتوزيع عقود تملك وحدات سكنية للجهات والهيئات القضائية، نتيجة الاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين وخاصة الشباب.



وأضاف وزير العدل: نحن الآن في مرحلة جديدة وهي مرحلة الانتقال للعاصمة الإدارية، كل الخدمات متوافرة ولا ينقصنا سوى الإقامة في العاصمة، وأعضاء الهيئات والجهات القضائية أخذوا تلك المبادرة، وتم تسليم الوحدات السكنية.