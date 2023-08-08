جامعتا عين شمس ودار السلام بإندونيسيا تبحثان سبل التعاون المشترك

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال رئيس الجامعة إن الجامعة تسعد بفتح آفاق التعاون مع الجامعات ذات السمعة المرموقة معربة عن ترحيبها بالتعاون مع أندونيسيا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة غادة فاروق والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم /الثلاثاء/ وفد رفيع المستوى من جامعة دار السلام كونتور بإندونيسيا، بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، لبحث سبل التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجانبين.

ضم الوفد الأندونيسي الدكتور حامد فهمي زركشي رئيس جامعة دار السلام كونتور، والدكتور عبد الحافظ زيد نائب رئيس جامعة دار السلام كونتور للعلاقات الخارجية ، والدكتور سعيد الصفا عضو الهيئة الاستشارية للجامعة، وأنزار أنت مشهدي، مسئول العلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتور أنانج ركزا ، الدكتور أغوس بوديمان ، وأميرة عفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى جانب الدكتور بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي بالسفارة ممثلاً عن السفارة الأندونيسية بالقاهرة.

وأشارت الدكتورة غادة إلى البرامج المميزة بكليات الجامعة خاصة في كليتي الحاسبات والمعلومات والزراعة ، داعية إلى التعاون والتبادل العلمي علي مستوى الأبحاث العلمية المشتركة بالمجال الزراعي بصفة خاصة في ظل التباين بين طبيعة الأبحاث بين الطرفين مما يمثل فرصة لتبادل الخبرات .

