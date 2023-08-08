الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة "بلدى أمانة" ضمن فعاليات طرق الأبواب في أسوان

الحملة
الحملة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار توفير الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي، والاجتماعى، والثقافي، والتعليمى للسيدات، ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

بينما أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق حملة "بلدى أمانة"، ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب لتقديم خدمات التوعية المجتمعية لجميع الأهالي بمختلف القرى والنجوع. 

وأشارت ، إلى أن الحملة استهدفت فى أول يومين تنفيذ 4080 زيارة منزلية لتوعية عدد  25253 من السيدات والرجال والأطفال، في 29 من قرى مراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو. 

كما أوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأن فعاليات حملة "بلدى أمانة" تستمر على مدار شهرين بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، ورفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، بالإضافة إلى نشر أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها، فضلاً عن توضيح دور دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. 

ولفتت، إلى أن فعاليات الحملة تشهد مشاركة متميزة لرائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مجموعة متميزة من القيادات الدينية وعلماء ورجال الدين المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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أسوان الاسرة المصرية التوعية المجتمعية التمكين الاقتصادي الشباب المتطوعين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المشروعات القومية الكبرى

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