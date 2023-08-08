الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"ثابت" يطالب بزيادة الأماكن المخصصة لأبناء مصر فى الخارج بالجامعات المصرية

صورة خلال المؤتمر
صورة خلال المؤتمر

أطلقت وزارة الهجرة، الأسبوع الماضي، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بمشاركة واسعة من جانب العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ونحو ألف مصرى من أكثر من 56 دولة حول العالم.

وبالتزامن مع عقد المؤتمر، حاورت “الدستور” أحد المشاركين في هذه النسخة من المؤتمر، حيث تحدث علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا وأحد المشاركين بالمؤتمر حول مطالب المصريين بالخارج من المؤتمر، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطالب التي يطالب بها المصريون في أوروبا ويأتي في مقدمتها مطلب تيسير استخراج المستندات المصرية من القنصليات المصرية بالخارج.

وطالب، في تصريحات لـ “الدستور”، بضرورة زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء مصر في الخارج في بالجامعات المصرية، حيث إن النسبة المخصصة لأبناء مصر في بالجامعات المصرية لا تتناسب مطلقا مع أعدادهم.

وحول رأيه في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، أكد “ثابت” أن مبادرة السيارات لم تلب طموحات المصريين في الخارج، وأنه كان يمكنها أن تحقق نجاحات أكبر من ذلك بكثير، ولذلك فنحن نرى أن المبادرة قد تم تفريغها من مضمونها، مطالبًا بوضع التعديلات عليها حتى تناسب جميع المصريين بالخارج وتسهل عليهم جلب سيارة من الخارج.

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