الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يضع 3 شروط للموافقة على الاستمرار مع الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعض الشروط للموافقة على الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

واشترط أوسوريو الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة بالكامل والمقدرة براتب 3 أشهر، إلى جانب حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة بالكامل عن الموسم المنقضي.

وجاء الشرط الثالث لأوسوريو بإبرام الصفقات التي طلبها مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في العديد من المراكز.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع أوسوريو في الساعات الماضية، ووعده بحل كل الأزمات الخاصة بالفريق للحفاظ على حالة الاستقرار وفتح صفحة جديدة.

بالزمالك خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

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