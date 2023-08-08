الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر القائمة المبدئية للمتنافسين على انتخابات أول اتحاد للأوراق المالية في سوق المال

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن القائمة المبدئية لأسماء مرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية لدورته (2023-2026).

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من إجراءات للعمل على استكمال منظومة العمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.

وفي هذا الصدد، وبالإشارة إلى صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1460) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وما انتهت إليه اللجنة من قوائم مبدئية بالمرشحين.
وشملت القائمة عددًا من المقاعد المختلفة، منها ممثلو شركات الوساطة المالية، والتي ضمت كلاً من جيهان يعقوب ممثلة عن شركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، وأحمد سيد محمد إبراهيم من شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال من شركة نعيم للوساطة المالية، ورانية الجندي من أكيومن للتداول، وعوني عبد العزيز من وديان للسمسرة، ومعتز عشماوي من عربية أونلاين للوساطة المالية.

ومن ناحية أخرى، ضمت قائمة المتنافسين على قائمة الشركات القابضة ونشاط ترويج الاكتتابات كلاً من محمد عبد المنعم عياد من برايم القابضة، وأحمد مروان من سيجما كابيتال، وأيمن الصاوي من ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات.

تمت إدراج أسماء عدة شركات في قائمة الإيداع والقيد المركزي، بما في ذلك أحمد أكرام ممثلاً عن البنك المصري الخليجي وياسر زعزع عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي. كما تم إدراج عدة أسماء في قائمة المتنافسين لشركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر، بما في ذلك راندا حامد عن شركة عطاظ لتكوين وإدارة المحافظ في الأوراق المالية، وعمرو أبو العنين عن شركة C.I. Asset Management، وياسر عمارة عن شركة إيجل للاستشارات المالية.

تضمنت قائمة ذوي الخبرة كل من أشرف سلمان ممثلاً عن شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات، ومحمد جاب الله ممثلاً عن رؤية أونلاين للسمسرة في الأوراق المالية، ومحمد يونس ممثلاً عن صندوق استثمار مصر المستقبل.

وأوضحت الهيئة أنه، وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1462 لعام 2023، سيتم قبول التظلمات من المرشحين الذين تم استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية خلال 3 أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية للمرشحين.

مرشحي الاتحاد المصري للأوراق المالية دورته 2023 -2026 الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم أعمال لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية شملت القائمة عددا من المقاعد المختلفة منها ممثلى شركات الوساطة المالية اشرف سالمان ممثلا عن شركة اوراسكوم القابضة للاستثمارات

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